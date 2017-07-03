Машкова отказались пустить на Украину на съемки продолжения «Ликвидации»

Российского актера Владимира Машкова отказались пустить на Украину, где он должен был принять участие в съемках второго сезона сериала «Ликвидация». Об этом сообщил режиссер Сергей Члиянц, его слова в понедельник, 3 июня, передает «Российская газета».

Члиянц рассказал, что должен был подготовить и провести съемки в Одессе. Он отметил, что местные власти и представители силовых структур оказывали проекту поддержку.

«И вдруг как гром среди ясного неба — актеру Владимиру Машкову запрещен въезд на Украину. Какая же "Ликвидация" без Давида Гоцмана?! Итак, съемки сорваны. Большой бюджет фильма не потрачен в Одессе. Кинематографисты и артисты нашего города — без хорошей работы», — добавил он.

Давид Гоцман — главный герой «Ликвидации» в исполнении Машкова. В сериале рассказывается про борьбу с преступностью в послевоенной Одессе. Первый сезон вышел в 2007 году, в нем также снялись Михаил Пореченков, Владимир Меньшов, Сергей Маковецкий и Константин Лавроненко.

Владимир Машков — актер театра и кино, народный артист России. Он снимался в таких фильмах, как «Русский бунт», «Давай сделаем это по-быстрому», «Олигарх», «Охота на пиранью», «Распутин», «Родина» и «Экипаж».