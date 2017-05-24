Украина отказалась пустить актрису Елену Яковлеву с «Территорией любви»

Актрису театра и кино Елену Яковлеву не пустили на территорию Украины. Артистка направлялась в Харьков для выступления в спектакле «Территория любви», передает портал «Город Х» в среду, 24 мая.

«Я не понимаю, что произошло. Я просто обескуражена», — рассказала Яковлева.

Труппу «Территории любви», которая вместе с актрисой ехала в поезде, также отказались впускать на Украину. В среду спектакль должен был состояться в Харькове в Национальном театре оперы и балета, а на следующий день — в Киеве.

Причины запрета пока неизвестны.

В гастрольных кассах харьковского театра заявили, что все билеты на «Территорию любви» были распроданы.

В апреле сообщалось, что пограничники отказали во въезде на Украину актрисе Елене Воробей. Ей закрыли въезд в страну на три года из-за посещения артисткой Крыма.

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Украинские власти регулярно принимают решения о запрете на въезд в страну российским деятелям искусства, посетившим Крым после его присоединения к России. Киев считает полуостров своей территорией и расценивает его посещение без согласования как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что процедура референдума, на котором жители республики решали вопрос о присоединении к России, соответствовала нормам международного права.

Елена Яковлева снялась в таких фильмах, как «Интердевочка», «Ретро втроем», «Анкор, еще анкор!», «Лестница» и «Вечный муж», а также сыграла главную роль в криминальном сериале «Каменская». В 2002 году она получила звание Народной артистки России. С 1984-го по 2011-й Яковлева служила в театре «Современник».