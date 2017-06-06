Актер Владимир Машков спас заблудившихся в Москве утят

Российский актер Владимир Машков поучаствовал в спасении утки, селезня и выводка из девяти утят, оказавшихся на Ленинградском проспекте в Москве. О произошедшем написал в Facebook очевидец Олег Тегати.

«Мое внимание привлекла странная сцена: на развилке у белорусского вокзала стоит джип, вокруг мужчина и две девушки, под машиной туда-сюда суетливо ходят две красивые утки, из машины слышен истошный писк утят», — рассказал Тегати.

«Как выяснилось, мужчина с другом ехали из аэропорта и наткнулись на шагающих прямо посреди дорожного движения уток с утятами. Воды в радиусе нескольких километров нет, и, скорее всего, несчастное семейство погибло бы под колесами машин», — отметил очевидец.

Он отметил, что Машков выступил главным инициатором «спасательной операции». Актеру, в частности, удалось поймать агрессивного селезня, за которым прохожие охотились на протяжении трех часов. Птиц отвезли на Химкинское водохранилище, где отпустили.

Владимир Машков — актер театра и кино, народный артист России. Он снимался в таких фильмах, как «Русский бунт», «Давай сделаем это по-быстрому», «Олигарх», «Охота на пиранью», «Распутин», «Родина» и «Экипаж».