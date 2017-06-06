Актер Владимир Машков спас заблудившихся в Москве утят

Российский актер Владимир Машков поучаствовал в спасении утки, селезня и выводка из девяти утят, оказавшихся на Ленинградском проспекте в Москве. О произошедшем написал в Facebook очевидец Олег Тегати.
«Мое внимание привлекла странная сцена: на развилке у белорусского вокзала стоит джип, вокруг мужчина и две девушки, под машиной туда-сюда суетливо ходят две красивые утки, из машины слышен истошный писк утят», — рассказал Тегати.
Утиная История. Вышел утром из дома в храм, на праздник Троицы, а в итоге 3 часа с другими "сумасшедшими" гражданами спасал диких уток с выводком из 9 утят посреди Ленинградского проспекта. (Тут должна быть музыка из Криминальной хроники) Мое внимание привлекла странная сцена: на развилке у белорусского вокзала стоит джип, вокруг мужчина и две девушки, под машиной туда-сюда суетливо ходят две красивые утки, из машины слышен истошный писк утят. Как выяснилось мужчина с другом ехали из аэропорта и наткнулись на шагающих прям посреди дорожного движения уток с утятами. Воды в радиусе нескольких километров нет, и скорее всего несчастное семейство погибло бы под колесами машин. Мужчины остановились, выловили всех утят и засунули их в багажник авто, но родители будучи дикими ни в какую не захотели последовать за детьми, близко к себе никого не подпускали, улетали, но на крики малышей возвращались вновь. МЧС на вызов ехать отказалось (наверное спасали котенка с дерева). Тогда было принято решение спасать самостоятельно. Водитель с остановившимся полицейским улетел в рыболовный магазин за сачками, а мы вчетвером - случайные прохожие добрейшие мама и дочь @lizi.maslova, я, и главный инициатор спасательной операции (коим оказался как я к своему стыду и позору понял только у дома - Владимир Машков!) остались сторожить птиц. Дальше была эпопея с приманиваем родителей на утенка, множеством неудачных попыток поймать взрослую особь в сачок. Селезень оказался умней нас, прикидывался что не может лететь и я бежал за ним полкилометра парализовав дорожное движение, пока не понял что меня просто разводят)) таких и других маневров было не счесть. Каким то чудом, ценой порванных джинс, разбитого колена и под крики и овации, мне удалось в падении поймать мамашу. К тому времени собралось вокруг человек 10, помогали все! Приехал полковник полиции который даже смастерил силок из бичевки, но селезень-папаша даже и не подумывал наступать в петлю). На третьем часу этой эпической битвы перепробовав почти всё мы отчаялись и решили в последний раз привязать утенка к скамейке и ждать. #спасениеживотных #владимирмашков#машков
«Как выяснилось, мужчина с другом ехали из аэропорта и наткнулись на шагающих прямо посреди дорожного движения уток с утятами. Воды в радиусе нескольких километров нет, и, скорее всего, несчастное семейство погибло бы под колесами машин», — отметил очевидец.
Он отметил, что Машков выступил главным инициатором «спасательной операции». Актеру, в частности, удалось поймать агрессивного селезня, за которым прохожие охотились на протяжении трех часов. Птиц отвезли на Химкинское водохранилище, где отпустили.
Владимир Машков — актер театра и кино, народный артист России. Он снимался в таких фильмах, как «Русский бунт», «Давай сделаем это по-быстрому», «Олигарх», «Охота на пиранью», «Распутин», «Родина» и «Экипаж».