Актера из «Улиц разбитых фонарей» избили и ограбили в Петербурге

Российский актер Геннадий Свирь обратился в полицию Санкт-Петербурга и заявил, что его избил и ограбил неизвестный. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 5 июня.

Инцидент произошел в восточной части города, на проспекте Передовиков. По словам Свиря, он увидел, как мужчина справляет нужду возле подъезда. Актер сделал ему замечание, после чего между ними произошла перепалка. Неизвестный ударил Свиря в голову, и тот потерял сознание. Когда артист очнулся, то обнаружил, что у него пропал травматический пистолет «Оса».

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Свирь снимался в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей-9», «Литейный» и «Морские дьяволы-3», а также в фильмах «Из ада в ад», «Икорный барон», «Зал ожидания», «Перекресток», «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо».

В апреле неизвестный брызнул в лицо актеру Театра содружества артистов драмы из газового баллончика. Инцидент произошел в московском Северном Бутово, актер получил химический ожог глаз и был доставлен в больницу.