В центре Москвы избили и ограбили сотрудника театра имени Вахтангова

В московском районе Арбат неизвестные напали на сотрудника театра имени Вахтангова. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в полиции в четверг, 11 мая.

По словам собеседника агентства, в правоохранительные органы обратился 27-летний заместитель заведующего художественно-постановочной части театра. «Мужчина сообщил, что в Большом Николопесковском переулке, недалеко от места работы, несколько неизвестных нанесли ему телесные повреждения и похитили сумку, в которой находились часы и документы, после чего скрылись», — рассказал источник.

Сумма материального ущерба составила около 15 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже и ведет розыск преступников.

В апреле неизвестный брызнул в лицо актеру Театра содружества артистов драмы из газового баллончика. Инцидент произошел в московском Северном Бутово, актер получил химический ожог глаз и был доставлен в больницу. В марте артиста и режиссера-постановщика театра «Содружество актеров Таганки» Владимира Игнатюка избили в центре столицы. Он был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.