Режиссера «Содружества актеров Таганки» избили возле театра в центре Москвы

На артиста и режиссера-постановщика театра «Содружество актеров Таганки» Владимира Игнатюка напали в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, Игнатюка избили возле театра. Инцидент произошел вечером 15 марта на Земляном Валу. По предварительным данным, актер был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

Игнатюк окончил театральный факультет Саратовской Государственной консерватории имени Л.В. Собинова по специальности «Актер драматического театра и кино». Он снимался в телесериалах «Острог» и «След», а также в фильме «Человек в сером». В театре «Содружество актеров Таганки» актер работает с 1994 года, сообщается на сайте учреждения.

В ноябре 2016 года сообщалось, что актрису МХАТ имени Чехова Александру Березовец-Скачкову избили в Москве. Полиция задержала подозреваемого, которым оказался сводный брат артистки.