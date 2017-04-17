В Бутово актеру театра брызнули в лицо из газового баллончика

Неизвестный брызнул в лицо актеру Театра содружества артистов драмы (С.А.Д.) из газового баллончика. Инцидент произошел в московском Северном Бутово, сообщает в понедельник, 17 апреля, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Имя пострадавшего артиста не разглашается.

«По словам потерпевшего, у него произошел конфликт с неизвестным, в ходе которого незнакомец брызнул ему в лицо из газового баллончика», — заявил собеседник агентства.

27-летнего актера доставили в больницу. Он получил химический ожог глаз.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

16 марта сообщалось, что неизвестные напали на артиста и режиссера-постановщика театра «Содружество актеров Таганки» Владимира Игнатюка в центре Москвы. Он был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.