Российского режиссера Елену Сурину избили в Париже

Российский режиссер-документалист Елена Сурина попала в реанимацию в Париже после того, как ее избил неизвестный мужчина европейской внешности. Об этом она рассказала телеканалу РЕН ТВ.

«У меня лицо превратилось в кровавое месиво, все переломано», — отметила Сурина. По ее словам, после нападения она провела в реанимации несколько дней.

Инцидент произошел вечером 31 марта. Женщина подчеркнула, что полиция ее еще не допрашивала, а участок она планирует посетить в понедельник, 3 апреля.

Друг Суриной Ибрагим Цураев заявил телеканалу НТВ, что у режиссера сломаны ребра, нос и челюсть. Отмечается также, что два года назад на Сурину в Париже напали два молодых человека и сорвали с ее одежды георгиевскую ленту.

33-летняя Елена Сурина — автор документального короткометражного фильма «Мим без грима» Mime Sans Grime. В столице Франции она занимается продвижением российской культуры.