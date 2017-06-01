Режиссера «Техасской резни бензопилой» избила 36-летняя сожительница

Американского кинематографиста Тоуба Хупера, создателя культового хоррора «Техасская резня бензопилой», избила его бывшая подруга. Об этом сообщает портал TMZ в четверг, 1 июня.

74-летний режиссер подал в суд на 36-летнюю Ребекку Ходжес, с которой ранее жил. В иске он заявил, что она разбила ему лицо, и попросил запретить женщине приближаться к нему на расстояние 100 ярдов (91,4 метра). Суд удовлетворил это требование.

Отмечается, что это не первый случай нападения Ходжес на Хупера — согласно заявлению кинематографиста, она также ударила его по лицу в апреле.

Помимо «Техасской резни бензопилой», вышедшего в 1974 году, Хупер снял продолжение хоррора, а также такие фильмы, как «Давилка» и «Кошмар дома на холмах». Помимо этого, режиссер снимал эпизоды сериалов «Байки из склепа», «Человек ниоткуда» и «Мастера ужасов». Его лента «Полтергейст» 1982 года была номинирована на три премии «Оскар» и получила награду BAFTA за лучшие визуальные эффекты.