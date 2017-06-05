Михаил Прохоров снимется в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Российский предприниматель Михаил Прохоров снимется в картине «О чем говорят мужчины. Продолжение». Об этом в понедельник, 5 июня, ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ.

Предполагается, что Прохоров сыграет самого себя.

«В Москве начались съемки фильма "О чем говорят мужчины. Продолжение" кинокомпании СТВ и киностудии "Стрела"», — отмечается в сообщении.

В ленте также снимутся Татьяна Догилева и Алексей Барабаш. Музыку напишет рок-группа «Би-2».

«Это продолжение двух успешных комедий от "Квартета И". Первая часть "О чем говорят мужчины" вышла в 2010 году, фильм собрал в прокате 358,5 миллиона рублей, а в 2011 году вышла лента "О чем еще говорят мужчины", собрав в прокате уже 565 миллионов рублей», — напомнили в пресс-службе СТВ.