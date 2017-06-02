Книгу Лукьяненко о зомби-апокалипсисе экранизируют

Режиссер Александр Войтинский снимет фильм о зомби-апокалипсисе по мотивам романа «КваZи» российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 2 июня.

В экранизации расскажут историю ребенка, которого усыновляет квази — человек, восставший из мертвых и сумевший сохранить разум. «Это существо всесильное и бессмертное, которое меняет соотношение сил на планете, так как человек оказывается его слабее», — объяснил Войтинский.

Действие ленты развернется в постапокалиптической Москве.

Бюджет фильма, по словам Войтинского, составит 200 миллионов рублей. Режиссер подчеркнул, что в кинотеатрах картина появится в январе 2019 года.

Роман «КваZи» вышел в 2016 году. По сюжету, в недалеком будущем большая часть человечества превратилась в зомби. Некоторые из «восставших» сумели сохранить разум. Их стали называть квази. Главный герой романа — дознаватель Денис Симонов — расследует смерть профессора, занимавшегося разработкой опасного вируса.

Лукьяненко — автор серии книг «Дозор», а также цикла романов «Рыцари Сорока Островов», «Линия грез», «Лабиринт отражений» и «Геном». Лауреат премий «Аэлита» и «Платиновый Тарлан».

Войтинский ранее снял такие фильмы, как «Призрак», «Дед Мороз. Битва Магов» и «Джунгли».