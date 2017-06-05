Российский режиссер Александр Сокуров получил премию Европейской киноакадемии «За жизненные достижения». Об этом в понедельник, 5 июня, сообщается в Twitter организации.

— European Film Awards (@EuroFilmAwards) 05 июня 2017, 09:49

В сообщении на сайте академии отмечается, что кинематографист удостоен награды за уникальный вклад в мир кино.

Сокуров станет почетным гостем на 30-й церемонии вручения премии, которая состоится 9 декабря в Берлине.

Александр Сокуров — лауреат наград Каннского, Роттердамского, Берлинского, Венецианского, Московского кинофестивалей, а также таких призов, как «Ника», «Небесная линия», «Эль Почоте» и «Премия Свободы».

В фильмографии режиссера такие художественные картины, как «Молох», «Телец», «Солнце», «Александа», «Фауст» и «Франкофония». Он также принимал участие в съемках документальных лент «Читаем блокадную книгу», «Московская элегия», «Пример интонации».