В Японии построят парк развлечений по мотивам мультфильмов Миядзаки

В японской префектуре Айти появится тематический парк анимационной студии Ghibli, основанной режиссером Хаяо Миядзаки. Об этом в пятницу, 2 мая, рассказал на пресс-конференции губернатор префектуры Хидэаки Омура, передает ТАСС.

«В фильмах студии есть любовь ко всему живому и к Земле, что соответствует концепции выставки. Я бы хотел передать эту идею будущим поколениям», — подчеркнул он.

Парк будет создан в пригороде Нагои на территории, где проходила всемирная выставка «Экспо-2005». На площадке уже находится достопримечательность «Дом Сацуки и Мэй» из мультфильма Миядзаки «Мой сосед Тоторо».

Отмечается, что администрация префектуры ведет переговоры с продюсером Ghibli Тосио Судзуки относительно деталей проекта.

Хаяо Миядзаки — японский мультипликатор, основатель студии Ghibli. В его фильмографии такие анимационные ленты, как «Небесный замок Лапута», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Ходячий замок» и «Ведьмина служба доставки».