Съемочную группу Терри Гиллиама обвинили в нанесении ущерба монастырю

Власти Португалии инициировали расследование действий съемочной группы фильма «Человек, который убил Дон Кихота», режиссером которого выступил британец Терри Гиллиам. Кинематографистов обвинили в нанесении ущерба монастырю ордена Христа (Конвенту-де-Кришту), заложенному в 1190 году, пишет New York Post.

По словам представителей Управления по вопросам культурного наследия Португалии, поводом для проверки послужили сообщения вещательной компании RTP. В СМИ появилась информация о том, что во время съемок команда Гиллиама повредила черепицу и выкорчевала деревья на территории монастыря.

Режиссер ответил на обвинения в Facebook: «Мы сделали все, чтобы защитить здание от повреждений, и нам это удалось. Деревья никто не срубал, камни не были разбиты».

4 июня Гиллиам объявил о завершении съемок «Человека, который убил Дон Кихота». Кинематографист откладывал работу над лентой на протяжении почти 20 лет из-за финансовых и юридических проблем. К созданию картины ему удалось приступить в марте.

В фильме Гиллиама рассказывается о человеке из XXI века (Адам Драйвер), попавшего в XVII век. Там он встречает Дон Кихота (Джонатан Прайс), который принимает его за Санчо Пансу.

Монастырь ордена Христа находится в городе Томар. В XII веке он был заложен как замок, став главной твердыней португальских тамплиеров. В 1983 году Конвенту-де-Кришту был причислен ЮНЕСКО к числу памятников всемирного наследия.