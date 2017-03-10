Терри Гиллиам приступил к съемкам «Дон Кихота» после 20 лет проволочек

Британский режиссер Терри Гиллиам начал съемки фильма «Человек, который убил Дон Кихота». Об этом со ссылкой на источник сообщает IndieWire.

Съемки картины, главные роли в которой исполняют Адам Драйвер и Джонатан Прайс, должны были начаться в октябре 2016-го. До этого реализация проекта откладывалась на протяжении почти 20 лет.

«Я начинал и заканчивал съемки много раз и поверю в существование фильма, только когда увижу его», — говорил о фильме режиссер.

С 1998 года Гиллиам семь раз пытался начать съемки «Человека, который убил Дон Кихота», но из-за финансовых и юридических проблем процесс останавливался. Среди актеров, которые должны были играть в ленте, — Джонни Депп, Юэн Макгрегор, Жан Рошфор, Роберт Дюваль. В 2002 году о неудачной истории производства «Дон Кихота» сняли документальный фильм «Затерянные в Ла-Манче».

Адам Драйвер исполняет роль Тоби Гросини — человека XXI века, который попадает в XVII век и которого Дон Кихот принимает за Санчо Пансу. Дон Кихота играет Джонатан Прайс.