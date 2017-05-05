Данила Козловский открыл собственную киностудию

Актер Данила Козловский основал собственную киностудию «ДК Интертейнмент». Об этом, в пятницу, 5 мая, сообщает ТАСС.

«Да, "ДК Интертейнмент" открыт, он — учредитель», — подтвердила генеральный директор новой компании Валерия Тарасова. По ее словам, студия уже активно занимается кинопроектами, первым из которых станет режиссерский дебют Козловского «Тренер», на котором артист выступает также продюсером и сценаристом.

Сам Козловский играет в «Тренере» и главную роль — нападающего сборной России по футболу, который после промаха с пенальти в важном матче бросает карьеру игрока и возглавляет скромную провинциальную команду. Съемки фильма пройдут в ближайшие месяцы, а его премьера состоится перед началом чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Данила Козловский играл в таких фильмах, как «Легенда №17», «Экипаж», «Викинг», «Хардкор», «Духless». Первую известность ему принесли роли в петербургском театре «МДТ — Театр Европы» и картинах «Garpastum» и «Мы из будущего».