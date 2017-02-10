Японки оценили привлекательность Нагиева и Галкина

Молодые японские девушки оценили привлекательность популярных российских мужчин. Ролик был опубликован на YouTube-канале Sergey KuvaevJP.

На видео, которое за два дня набрало более 450 тысяч просмотров, японки обсудили внешность актеров Максима Галкина и Данилу Козловского, которого одна из девушек назвала стильным, приняли Дмитрия Нагиева за 38-летнего бандита, а певца Сергея Лазарева перепутали с байкером. «В целом нам нравится. Высокие, лица выразительные, и совсем не похожи на японцев», — отметили они.

В конце ролика автор также предложил девушкам оценить внешность популярного российского блогера Ивангая. «Младенец совсем», — вынесли вердикт японки.