Создатели «Викинга» ответили на требование запретить фильм за экстремизм

Создатели фильма «Викинг» поблагодарили жительницу Саратова, потребовавшую запретить картину, за интерес к своему произведению. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает РИА Новости.

«Конечно, мы не ожидали столь пристального интереса, какой проявляет к "Викингу" жительница Саратова, написавшая уже третье обращение о запрете картины. Некоторые наши коллеги даже сочли это удачным рекламным ходом, хотя эта история лишний раз подтверждает, что не надо ничего придумывать, жизнь сама все устроит», — сказал продюсер ленты Анатолий Максимов.

«Признать наш фильм экстремистским материалом — это все равно что признать таковой "Повесть временных лет", поскольку картина базируется на сведениях, дошедших до нас из летописи», — заявил режиссер Андрей Кравчук.

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26 января прокуратура Саратова зарегистрировала обращение от местной жительницы по поводу картины «Викинг». Заявительница потребовала признать фильм экстремистским, запретить его к показу, а авторов привлечь к ответственности. По ее мнению, «Викинг» оскорбляет граждан славянского происхождения.

Ранее в январе депутат литовского сейма (парламента) Радвила Моркунайте-Микулинене заявила, что фильм «Викинг» угрожает национальной безопасности прибалтийского государства.

Историческая драма «Викинг» вышла в широкий прокат 29 декабря. Картина рассказывает о периоде древнерусской истории до принятия христианства. Главные роли исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов и Игорь Петренко. В начале января картина стала первым российским фильмом, попавшим в общемировую десятку самых кассовых картин уик-энда.