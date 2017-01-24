В Литве «Викинг» сочли угрозой нацбезопасности из-за отсылок к Крыму

Депутат литовского сейма (парламента) Радвила Моркунайте-Микулинене заявила, что российский фильм «Викинг» угрожает национальной безопасности государства. Об этом во вторник, 24 января, сообщает литовская редакция агентства Sputnik.

По мнению политика, которая является членом фракции «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» (СКЗЛ), похвала президента России Владимира Путина в адрес картины говорит о том, что это «политический проект».

В выступлении депутат ссылалась на новую стратегию Национальной безопасности Литвы, согласно которой попытки исказить историческую память считаются одной из информационных угроз для страны. «Не можем закрыть глаза на то, что информационные войны являются официальной стратегией соседней недемократичной страны, которая использует самые различные методы», — заявила парламентарий.

Моркунайте-Микулинене уверена, что целью этого фильма стало «оправдание аннексии Крыма и закрепление исторической и законной принадлежности Крыма России».

Историческая драма «Викинг» вышла в широкий прокат 29 декабря. Картина рассказывает о периоде древнерусской истории до принятия христианства.

По сюжету византийцы заключают договор с князем Владимиром, главным условием которого является помощь в подавлении восстания в Корсуни (город в Крыму, сейчас носит название Херсонес Таврический или просто Херсонес) в обмен на женитьбу Владимира на сестре императора Базелевса. Владимир выполняет свою часть соглашения, а также приходит в Корсуни к христианству.

Натурные сцены «Викинга» снимались в Крыму: на Тайганском водохранилище (Белогорский район), в Генуэзской крепости (Судак), в поселке Школьное (Симферопольский район), в Бахчисарае и на мысе Фиолент (Севастополь).

Режиссером ленты выступил Андрей Кравчук («Адмиралъ», «Итальянец»). Главные роли исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов и Игорь Петренко.