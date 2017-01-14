Права на показ «Викинга» купили 60 стран

Права на демонстрацию российской кинокартины «Викинг» Андрея Кравчука приобрели 60 стран. Об этом генеральный директор Первого канали и продюсер фильма Константин Эрнст сообщил в онлайн-трансляции в социальной сети «Одноклассники».

Среди покупателей — Германия, Испания, Бельгия, Швейцария, Чехия, Словакия, Китай, Корея, страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. По словам Эрнста, помимо прав на прокат фильма в кинотеатрах, куплены права демонстрировать его в интернете и на телевидении.

Как отметил гендиректор Первого канала, зарубежные показы позволят улучшить финансовые показатели «Викинга». «Есть надежда, что он может отбиться, внутренний прокат такие фильмы не окупает», — объяснил Эрнст.

Историческая драма «Викинг» стала первой российской картиной, которая вошла в общемировую десятку самых кассовых лент уик-энда, собрав с 5 по 8 января 6,7 миллиона долларов и обойдя картину «Призрачная красота» с участием Уилла Смита.

«Викинг» установил в России кассовый рекорд, собрав 142 миллиона рублей в первый день проката и более миллиарда рублей за девять дней. Бюджет картины — 1,25 миллиарда рублей.

Фильм вышел на экраны 29 декабря, в нем рассказывается о периоде древнерусской истории до принятия христианства. Главную роль — князя Владимира — исполнил Данила Козловский.