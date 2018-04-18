Козловский призвал не скрывать проблемы страны и назвал Серебрякова патриотом

Актер и режиссер Данила Козловский стал первым гостем передачи «ОМ» Олега Меньшикова. Запись диалога опубликована на YouTube в среду, 18 апреля.

Разговор приурочили к выходу фильма «Тренер». Козловский ответил на вопросы Меньшикова, в том числе о том, как он переживает известность. Актер заметил, что ему нравится, когда ему дают награды, дарят цветы и прислушиваются к нему, но рассказал и о негативной стороне популярности.

«Сейчас, когда ты становишься не только артистом, но и режиссером, даешь публичные интервью, когда могут вырвать из контекста твою фразу и переврать ее, передергивать, делать из этого скандал, — тут ты уже начинаешь понимать, что это тоже особенность публичности», — сказал он. Козловский также попросил у Меньшикова совет, как поступать в таких случаях, тот рекомендовал «не отвечать». «Я и не отвечаю», — пояснил гость передачи.

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По мнению собеседников, самое худшее в этой ситуации то, что им приходится заниматься самоцензурой. Козловский рассказал про интервью, в котором он говорил о своем фильме и хотел говорить «честно и живо», высказать свою точку зрения, а не вызывать скандал.

Актер также рассказал про актера Алексея Серебрякова, который в феврале спровоцировал скандал, назвав национальной идеей России хамство. Козловский назвал артиста патриотом. «Люди, которые не стесняются говорить о своих болячках, о каких-то недостатках — это не отсутствие патриотизма», — отметил Козловский, призвав не скрывать существующие проблемы. «Наоборот, надо говорить, что у нас вот так вот», — подытожил гость.

Ранее в апреле в интервью порталу Sports.ru Козловский резко отозвался о тех, кто критикует трейлер его новой киноленты «Тренер». «Такого количества ненависти я вообще не ожидал», — посетовал актер. Он рассказал, что показывал рекламный ролик европейцам и американцам и все они хвалили его.

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