В сети появился тизер американского сериала «Чернобыль»

Американский телеканал HBO представил тизер мини-сериала «Чернобыль», первая серия которого выйдет 6 мая 2019 года. Видео опубликовано на YouTube-канале HBO.
Пятисерийный фильм посвящен масштабной техногенной аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Сюжет картины основан на реальных событиях. Главными героями киноленты стали люди, действительно внесшие вклад в устранение последствий катастрофы: химик Валерий Легасов, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии Борис Щербин и физик-ядерщик Ульяна Хомюк.
Исполнителями главных ролей стали Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.
Ранее в марте вышел трейлер финального сезона сериала «Игра Престолов». Премьера восьмого сезона назначена на 14 апреля.