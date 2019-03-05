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Вышел трейлер финального сезона «Игры престолов»

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В сети появился трейлер финального сезона сериала «Игра престолов». Видео опубликовано на YouTube-канале GameofThrones.

В ролике показали, как Дейнерис Таргариен и Джон Сноу собирают огромную армию, чтобы отразить атаку белых ходоков. Их отряд сопровождают два дракона.

В кадре также появился Бран Старк, которого не было в тизере шоу. Тогда некоторые фанаты объяснили это тем, что в финале персонаж превратится в главного антагониста — Короля Ночи.

Восьмой сезон «Игры престолов» стартует 14 апреля. Он будет состоять из шести серий. Как сообщала французская телесеть Orange Cinema Series, два первых эпизода будут идти по часу, остальные четыре — по 80 минут.

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