Фанатам «Игры престолов» пообещали эпичные бои в финальном сезоне

Создатели сериала «Игра престолов» пообещали, что в финальном сезоне покажут множество эпичных сражений. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Режиссер Дэниел Бретт Уайсс и сценарист Дэвид Бениофф рассказали в интервью, что эти бои превзойдут по масштабу легендарную «Битву бастардов» из девятого эпизода шестого сезона. За зрелищность серия получила высокий рейтинг и положительные отзывы кинокритиков.

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По словам Уайасса и Бениоффа, при создании визуальных эффектов они столкнулись с множеством трудностей. При этом они подчеркнули, что финал с точки зрения спецэффектов «выходит далеко за рамки» того, что было в предыдущих эпизодах.

Создатели сериала отметили, что им трудно смириться с тем, что проект близок к завершению. «Мы все еще находимся на стадии отрицания. Через шесть месяцев вы, скорее всего, увидите нас, разгуливающими по Бульвару Сансет в специальных куртках команды "Игра престолов" и наушниках, через которые мы будем бормотать замечания помощнику режиссера, которого нет на месте», — пошутили они.

В январе актриса Натали Эммануэль, исполняющая роль Миссандеи, рассказала, что концовка сериала будет горько-сладкой, но при этом справедливой. По мнению актрисы, «это будет круче, чем любые серии, снятые ранее».

Последний сезон «Игры престолов» стартует 14 апреля. Он будет состоять из шести серий.

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