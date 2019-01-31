Миссандея из «Игры престолов» пообещала торжество справедливости в финале шоу

Актриса Натали Эммануэль, исполняющая роль Миссандеи в «Игре престолов», рассказала, что в конце сериала справедливость восторжествует. Об этом сообщает The Sun.

«Это будет удивительно, и это будет круче, чем любые серии, снятые до этого», — прокомментировала артистка последний эпизод шоу. Она добавила, что финал будет кисло-сладким, но при этом справедливым и блестящим. По ее мнению, создателям удалось сохранить высокое качество сериала, поэтому фанаты по-прежнему ждут новых серий.

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29-летняя актриса также призналась, что будет скучать по работе и «удивительному актерскому составу». Как отметила Эммануэль, «Игра престолов» изменила ее жизнь, так как до участия в шоу она была вынуждена работать в розничной торговле, несмотря на желание сниматься в кино.

25 января Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк, заявила, что никто не останется удовлетворен последней серией. Она пояснила, что все будут недовольны, потому что никто не хочет, чтобы сериал заканчивался.

Последний сезон «Игры престолов» стартует 14 апреля. Согласно данным французской телесети Orange Cinema Series, две первые серии будут идти по часу, остальные четыре — по 80 минут.

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