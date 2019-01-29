Фанаты «Игры престолов» выбрали жениха для Сансы Старк

Фанаты сериала «Игра престолов» предполагают, что в последнем сезоне Санса Старк может выйти замуж в третий раз. Об этом сообщает International Business Times во вторник, 29 января.

Далее могут быть спойлеры.

— Game Of Thrones S8 April 14 (@TheGotS8) 26 января 2019, 12:59

Отмечается, что на протяжении всего шоу героиня неоднократно подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны мужчин. Практически с первых серий она стала жертвой Джоффри Баратеона, который не только издевался над ней, но и убил ее отца. Позднее девушку выдали замуж за Тириона Ланнистера против ее воли. Когда ей наконец удалось сбежать из Королевской Гавани, Мизинец решил сделать ее женой Рамси Болтона, который впоследствии изнасиловал старшую дочь Старка. Эту сцену считают одной из наиболее жестоких в сериале.

Материалы по теме И кровь, и любовь Кого убьют и изнасилуют в финале «Игры престолов»

Учитывая печальный опыт Сансы, некоторые поклонники решили, что она больше не решится вступить в брак. Однако, если это все-таки случится, ее женихом может стать Джендри — внебрачный сын Робера Баратеона. Отмечается, что женитьба не только поможет наконец-то объединить дома Старков и Баратеонов, но и позволит Сансе сохранить власть.

18 января актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы, рассказала о самом отвратительном моменте на съемках. Она призналась, что во время работы над сериалом ей запрещали мыть голову. По словам артистки, из-за участия в «Игре престолов» она несколько лет жила с грязными волосами.

Последний сезон шоу стартует 14 апреля. Как сообщила французская телесеть Orange Cinema Series, первые две серии будут идти по часу, остальные четыре — по 80 минут.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!