Раскрыты новые подробности финального сезона «Игры престолов»

Французская телесеть Orange Cinema Series на своей презентации рассказала о хронометраже серий последнего сезона сериала «Игра престолов». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте журнала Premiere.

Первые две серии будут идти по часу, остальные четыре — по 80 минут. Отмечается, что продолжительность эпизодов может измениться, так как создатели шоу пока не завершили работу над финальным сезоном. При этом канал HBO, на котором показывают «Игру престолов», пока не дал официального подтверждения этих данных.

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Как сообщает журнал Entertainment Weekly, для выпуска 80-минутных серий продюсерам проекта придется обратиться к телеканалу для получения специального разрешения, так как столь длительные эпизоды влияют на схему вещания. Журналист издания также отметил, что вряд ли заключительные серии будут идти ровно 80 минут.

В середине января в сети появился официальный тизер последнего сезона «Игры престолов», который стартует 14 апреля. Поклонники шоу нашли в нем подтверждение одной из фанатских теорий, связанных с судьбой Брана Старка.

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