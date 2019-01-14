Объявлена дата выхода восьмого сезона «Игры престолов»

HBO / YouTube

Телеканал HBO опубликовал официальный тизер последнего сезона «Игры престолов». Видео размещено на YouTube-канале киносаги.

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В полутораминутном ролике Джон Сноу, Санса и Арья Старки бродят по усыпальнице родового замка Винтерфелл и слышат голоса предков. В конце видео появляется надпись, что сезон стартует 14 апреля.

«Игра престолов» снимается по произведениям американского писателя и драматурга Джорджа Мартина. Первый сезон вышел в 2011 году, и с тех пор проект был удостоен множества наград, в том числе 38 премий «Эмми».

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