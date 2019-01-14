В трейлере «Игры престолов» обнаружили масштабный спойлер

Поклонники «Игры престолов» нашли подтверждение одной из фанатских теорий в новом трейлере сериала. Они поделились своими догадками в Twitter.

В полутораминутном ролике Джон Сноу, Санса и Арья Старки оказываются в усыпальнице замка Винтерфелл, где видят собственные надгробные статуи. Затем подземелье покрывается изморозью.

HBO / YouTube

Фанаты сериала указали на то, что в трейлере не появляется Бран Старк. Поклонники шоу объяснили это тем, что в финале персонаж превратится в главного антагониста — Короля Ночи.

Нет Брана Старка? Что ж, он, должно быть, занят существованием в виде Короля Ночи.

У меня сильное предчувствие, что Бран Старк может оказаться Королем Ночи. Или он просто объединится с белыми ходоками.

В появлении надгробных памятников поклонники увидели намек на то, что Старков в последнем сезоне ждет неминуемая смерть.

Все Старки умрут, видимо, я теперь за Ланнистеров.

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Теория о том, что Бран — это Король Ночи, появилась в 2017 году после того, как фанаты обнаружили визуальное сходство между персонажами. Версию подкрепляет то, что Старк способен путешествовать во времени и обладает магическими способностями. Исполнитель роли Брана Айзек Хемпстед-Райт прокомментировал теорию, заявив, что его персонаж и Король Ночи — два древнейших существа Вестероса.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Восьмой, финальный сезон сериала стартует 14 апреля.

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