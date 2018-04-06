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Фанат «Игры престолов» выдвинул неожиданную теорию о главном антагонисте

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В сети появилась новая теория о сюжете «Игры престолов», которая заставляет иначе взглянуть на главного антагониста сериала — Короля Ночи. Неожиданное предположение сделал пользователь с ником MrSilenceT на сайте Reddit.

Теория пользователя содержит большое количество спойлеров к «Игре престолов».

Поклонник фэнтезийной саги подчеркнул, что в книгах Джорджа Мартина, по которым снят сериал, персонажи никогда не бывают «полностью хорошими» или законченными злодеями. Однако концовка седьмого сезона указывает на то, что зрителей ожидает «стандартная борьба добра со злом» — сражение объединенной армии людей с белыми ходоками под предводительством Короля Ночи.

MrSilenceT предположил, что антагонистами сериала движет нечто большее, нежели простая жажда истреблять человечество. Из предыдущих частей «Игры престолов» и книг Мартина известно, что ходоки были созданы детьми леса — таинственными существами, обитавшими в Вестеросе до появления людей, — для защиты от чужеземцев. Когда дети леса потеряли контроль над ходоками, они создали ледяную стену, ограждавшую их от ледяных монстров.

Фанат сериала отметил, что, если верна выдвинутая ранее теория о том, что Бран Старк и Король Ночи — один и тот же персонаж, то, возможно, главный антагонист ведет свое войско в мир людей не для того, чтобы убить всех живых существ, а для того, чтобы уничтожить себя и «покончить с висящим на нем проклятьем». Для этого Королю Ночи необходимо убить Брана — MrSilenceT посчитал, что между персонажами появилась связь из-за того, что Старк оказался свидетелем и невольным участником появления белых ходоков, когда путешествовал во времени.

В подтверждение своих слов пользователь вспомнил эпизод, когда живой человек впервые сталкивается с ходоками в сериале — монстры не атаковали его, потому что он не мешал им идти к своей цели. Он также заметил, что армия мертвецов меняет свой курс, когда узнает о местонахождении Брана.

В марте актер Шон Бин рассказал, что произносит его персонаж Нед Старк перед смертью. В августе 2017-го артист Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший роль Брана, прокомментировал теорию о Короле Ночи.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени».

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