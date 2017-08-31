Сыгравший Брана в «Игре престолов» актер прокомментировал теорию о Короле Ночи

Британский актер Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший роль Брана Старка в фэнтезийном сериале «Игра престолов», высказался по поводу фанатской теории о происхождении главного антагониста саги Короля Ночи. Его слова приводит Vulture.

Поклонники сериала высказали предположение, что Бран и Король Ночи — один и тот же персонаж. На это фанатов натолкнуло, в частности, визуальное сходство юноши с предводителем белых ходоков.

«Я думаю, они не столько один и тот же персонаж, сколько два древнейших существа Вестероса. Трехглазый ворон живет уже бог знает сколько, о белых ходоках тоже знают с начала времен. Как мы видели, они были созданы Детьми леса, так что древнее уже некуда», — пояснил Хемпстед-Райт.

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По словам актера, главный злодей сериала похож на монстра Франкенштейна, а Бран использует свои магические способности во благо. «Я хочу узнать, почему Король Ночи так одержим желанием уничтожить человечество. Посмотрим, будет ли объяснение этому в следующем сезоне», — добавил он.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Финальная, восьмая часть «Игры престолов» выйдет в конце 2018-го или начале 2019 года — точная дата премьеры не раскрывается.