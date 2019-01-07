Появились первые кадры последнего сезона «Игры престолов»

HBO / YouTube

Телесеть HBO опубликовала первые кадры из нового сезона сериала «Игра престолов». Видео выложено на YouTube-канал HBO.

Фрагменты из восьмого, заключительного сезона «Игры престолов» попали в трейлер самых ожидаемых новинок HBO в 2019 году. Также там представлены кадры из новых сезонов сериалов «Настоящий детектив», «Большая маленькая ложь» и «Хранители».

Ожидается, что последний сезон «Игры престолов» выйдет в эфир в апреле.

«Игра престолов» снимается по произведениям американского писателя и драматурга Джорджа Мартина. Первый сезон вышел в 2011 году, и с тех пор проект был удостоен множества наград, в том числе 38 премий «Эмми».

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