Актер «Игры престолов» предсказал концовку сериала

Актер Ричард Мэдден сделал мрачное предположение, как может завершиться сериал «Игра престолов». Об этом артист рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

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Герой Ричарда Мэддена Робб Старк умер в третьем сезоне, поэтому сейчас актер наслаждается «Игрой престолов» как обычный зритель. «Я с нетерпением жду выхода нового сезона. Сегодня я просто зритель, мне это очень нравится. Один из минусов быть частью шоу заключался в том, что у меня был сценарий и я знал, что произойдет. Сейчас у меня его нет, так что я действительно могу наслаждаться захватывающим зрелищем», — сказал Мэдден.

Несмотря на то что актер не знает наверняка, чем закончится восьмой сезон сериала, он озвучил свою мрачную версию финала: «Мне кажется, что в итоге останутся три летающих повсюду дракона, а все остальные умрут. Так действительно может быть!»

Выход заключительного сезона «Игры престолов» ожидается в первой половине 2019 года.

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