Джон Сноу из «Игры престолов» приручил дракона Беззубика

В сети появилось шуточное видео, на котором Кит Харрингтон, исполняющий роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», якобы проходит кастинг для участия в новом проекте. Ролик опубликован на YouTube-канале Universal Pictures Russia.

Вместе с Харрингтоном на съемочной площадке появляется Беззубик — персонаж анимационного фильма «Как приручить дракона».

На видео звезда «Игры престолов» зачитывает сценарий и пытается вжиться в свою роль. Он подкармливает сказочное чудовище лососем и пытается обучить его актерскому мастерству.

В феврале 2019 года в России выйдет мультфильм «Как приручить дракона 3». В нем Кит Харрингтон озвучивает героя по имени Эрин.

5 декабря актер рассказал, что окончание съемок финальной части сериала «Игра престолов» стало для него сильным эмоциональным ударом. При этом артист заявил, что ни за что бы не стал возвращаться в проект.

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