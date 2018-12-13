Поклонникам «Игры престолов» пообещали проблемы с психикой после финала шоу

Актриса Гвендолин Кристи, исполняющая роль Бриенны Тарт в «Игре престолов», считает, что после финала сериала поклонникам потребуются сеансы психотерапии. Об этом сообщает портал E! News.
«Вам понадобится терапия. Я думаю, из-за концовки шоу всему миру понадобится профессиональная помощь», — сказала Кристи на премьере нового фильма с ее участием «Добро пожаловать в Марвен».
«Мы все взволнованы тем, что это конец и это конец чего-то очень значимого для всех нас. И было поистине прекрасно быть частью этого», — добавила актриса.
Она не ответила, погибнет ли кто-то из персонажей в последнем сезоне.
7 декабря в сети появился тизер финальной части фэнтезийной саги «Игра престолов». В видео показали стол с картой Вестероса и деревянными фигурками волка, дракона и льва. С северной части карта покрывается льдом, с южной — огнем.
Восьмой сезон шоу выйдет в апреле 2019 года.