Поклонникам «Игры престолов» пообещали проблемы с психикой после финала шоу

Актриса Гвендолин Кристи, исполняющая роль Бриенны Тарт в «Игре престолов», считает, что после финала сериала поклонникам потребуются сеансы психотерапии. Об этом сообщает портал E! News.

«Вам понадобится терапия. Я думаю, из-за концовки шоу всему миру понадобится профессиональная помощь», — сказала Кристи на премьере нового фильма с ее участием «Добро пожаловать в Марвен».

«Мы все взволнованы тем, что это конец и это конец чего-то очень значимого для всех нас. И было поистине прекрасно быть частью этого», — добавила актриса.

Она не ответила, погибнет ли кто-то из персонажей в последнем сезоне.

7 декабря в сети появился тизер финальной части фэнтезийной саги «Игра престолов». В видео показали стол с картой Вестероса и деревянными фигурками волка, дракона и льва. С северной части карта покрывается льдом, с южной — огнем.

Восьмой сезон шоу выйдет в апреле 2019 года.

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