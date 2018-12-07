Вышел тизер финальной части «Игры престолов»

Youtube / GameofThrones

В сети появился тризер заключительного, восьмого сезона фэнтезийной саги «Игра престолов». Клип опубликован на Youtube-канале GameofThrones.

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В минутном ролике демонстрируется стол с картой Вестероса и деревянными фигурками волка, дракона и льва. С северной части карта покрывается льдом, с южной — загорается. «Огонь и лед. Финальный сезон "Игры престолов" начнется в апреле», — говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что в открытом архиве сценариев к предыдущим частям «Игры престолов» были найдены подсказки по содержанию восьмого сезона.

Съемки последнего сезона «Игры престолов» завершились в начале июля. Сериал выходит на канале HBO с 2011 года.

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