Джордж Мартин задумал новый сериал по мотивам «Игры престолов»

Американский писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» и исполнительный продюсер сериала «Игра престолов», поделился идеей нового проекта по мотивам фэнтезийной саги. Об этом он рассказал The New York Times.

Мартин заявил, что вдохновился пьесой Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Произведение основано на пьесе Шекспира «Гамлет», однако главными его героями становятся второстепенные персонажи Розенкранц и Гильденстерн. «Мне еще не удалось убедить [телеканал] HBO в том, что это хорошая идея, но мне действительно хочется сделать что-то подобное», — признался он.

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Писатель сообщил, что его новый проект носит название «Копьеносцы», а сюжет шоу разворачивается параллельно событиям «Игры престолов». «История была бы не о Дэнни, Тирионе и Джейме. Они были бы на заднем плане, как Гамлет, и это было бы вроде: "Вот история о парне из городской стражи; вот история о проститутке в одном из борделей Мизинца; вот история об артисте, который приехал в город жонглировать и показывать трюки"», — рассказал Мартин, добавив, что все еще надеется убедить HBO запустить сериал в производство.

В июне телеканал одобрил создание приквела «Игры престолов». Действие нового сериала разворачивается за десять тысяч лет до событий «Игры престолов». Главные роли в нем исполнят Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус. Название и дата выхода спин-оффа пока не раскрываются.

Абсурдистская трагикомедия Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» была написана в 1966 году. В 1990-м автор экранизировал свою работу с Гари Олдманом и Тимом Ротом в главных ролях.

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