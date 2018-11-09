Шон Бин назвал единственного выжившего в финале «Игры престолов» Старка

Актер Шон Бин назвал персонажа «Игры престолов» из семьи Старков, который доживет до финала сериала. Его слова передает Mashable.

Внимание! Далее следуют спойлеры к уже вышедшим сезонам «Игры престолов».

— Leslie Knope is my Daddy (@johnny_doraa) 05 ноября 2018, 15:17

«Арья просто обязана сделать это. Да, Арья протянет до самого конца — может быть, именно она окажется на троне», — предположил Бин.

Артист сыграл в сериале Неда Старка, главу семейства, которого убивают в первом сезоне. «Это было запоминающееся событие и весьма сильный шок», — отметил он.

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Арья Старк — дочь Неда. Ее играет актриса Мэйси Уильямс. Помимо Арьи, среди выживших членов семьи Старков к концу седьмого сезона оставались еще двое детей Неда — Бран (Айзек Хемпстед-Райт) и Санса (Софи Тернер). Джон Сноу (Кит Харингтон), ранее считавшийся бастардом Старка, оказался не связанным с ним кровными узами.

В марте Бин рассказал, что произносит Нед Старк перед смертью. Актер признался, что это было импровизацией.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа 2017 года. Восьмая часть, съемки которой закончились в июле 2018-го, станет финальной. Ее точная дата выхода пока неизвестна.

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