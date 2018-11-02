Появились подробности сюжета и первое фото со съемок финала «Игры престолов»

Издание Entertainment Weekly опубликовало первое фото актеров со съемочной площадки финального сезона фэнтезийной саги «Игра престолов». Снимок, ставший обложкой журнала, появился в Twitter.

На фото королева Даенерис Таргариен и Джон Сноу, любовники и родственники, оказываются на севере.

Исполнительный продюсер сериала Брайан Когман рассказал журналу, что в последнем сезоне все персонажи с их отдельными сюжетными линиями «соберутся вместе, чтобы противостоять общему врагу, разобраться с собственным прошлым и сделать моральный выбор перед лицом неминуемой смерти».

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В июле представитель канала HBO Кейси Блойс пообещал, что о финале фэнтезийной саги «потом долго будут говорить». «Это подходящий способ завершения для одного из лучших шоу в истории телевидения», — отметил он.

Съемки восьмого сезона «Игры престолов» завершились в начале июля. Премьера сезона запланирована на весну 2019 года. Телесериал выходит на канале HBO с 2011-го.

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