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Джон Сноу объявил о завершении съемок «Игры престолов»

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Съемки финального, восьмого сезона «Игры престолов» официально завершены. Об этом в Instagram сообщил британский актер Кит Харингтон, известный по роли бастарда Джона Сноу в фэнтезийном сериале.

Game of Thrones has officially finished filming forever 😭😭

Фото опубликовано @kitharingtonig

Харингтон опубликовал кадр со съемочной площадки, на котором позирует на фоне горящей хижины. Пользователи отметили, что фото было сделано во время работы над пятым сезоном «Игры престолов».

8 июля о завершении своей работы в сериале объявила актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк. Месяцем ранее Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, опубликовала снимок своей татуировки, в которой обнаружили главный спойлер к сериалу.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Премьера восьмой, финальной части запланирована на весну 2019 года.

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