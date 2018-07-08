Сыгравшая Арью Старк актриса попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в «Игре престолов», рассказала об завершении своей работы в сериале. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

goodbye belfast. goodbye arya. goodbye game of thrones. what a joy i’ve had. here’s to the adventures to come #lastwomanstanding #barely #immasleepforthenextfouryears #justkiddingidontsleep Фото опубликовано @maisie_williams

«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, “Игра престолов”. Какое удовольствие я получила. Приключения начинаются», — прокомментировала она фото, на котором видны кроссовки, испачканные бурой, похожей на кровь краской.

В апреле Уильямс призналась, что ей бывает очень одиноко в киноиндустрии. По ее словам, она пытается не привлекать излишнего внимания к себе, чтобы продолжать жить той жизнью, к которой она привыкла.

Мэйси Уильямс известна по фэнтэзийному сериалу «Игра престолов», в котором исполнила роль Арьи Старк. Помимо этого, актриса сыграла в фильмах «Тепловой удар», «Золото» и «Новые мутанты», а также в сериале «Доктор Кто».

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