Звезда «Игры престолов» хотела пропустить кастинг в сериал ради свинофермы

Английская актриса Мэйси Уильямс рассказала о том, что чуть не пропустила прослушивание на роль Арьи Старк в сериале «Игра престолов». Интервью с ней опубликовано в InStyle.

По словам Уильямс, в день кастинга она собиралась в поездку на свиноферму. Подробностей она не уточнила.

Актриса получила одну из главных ролей в проекте до того, как ей исполнилось 14 лет. Принять участие в прослушивании Уильямс убедил агент, заметивший ее на шоу талантов в Бристоле. До этого она собиралась стать балериной.

В начале января телеканал HBO подтвердил, что последний, восьмой сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году, не уточнив сроков. Известно, что сезон будет состоять из шести эпизодов. Сериал выходит на канале с 2011 года.

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