Телеканал HBO подтвердил сроки выхода последнего сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO подтвердил, что последний, восьмой сезон киносаги «Игра престолов» выйдет в 2019 году. Об этом сообщает журнал Variety.

Материалы по теме «Кольчугу и легинсы не смогу носить еще очень долго» Чем жил Ричард Мэдден между «Игрой престолов» и новым сериалом по Филипу К. Дику

При этом точных сроков выхода серий не называется. Известно, что сезон будет состоять из шести эпизодов. Режиссерами станут Дэвид Бениофф, Дэн Вайс, Дэвид Наттер и Мигель Сапочник.

Ранее британская актриса Сефи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк, рассказала изданию. что производство последнего сезона началось в октябре 2017 года, и продолжится до середины 2018-го. По ее словам, она уже ознакомилась со сценарием, и, когда актеры вслух прочитали фразу «конец "Игры престолов"», почти все разрыдались.

Седьмой сезон сериала завершился 28 августа, а последний эпизод собрал рекордное количество просмотров.

4 января телеканал CCTV опубликовал новость о появившейся стене из снега и льда высотой около 20 метров в китайской провинции Хэйлунцзян возле границы с Россией. СМИ отметили, что ограждение напоминает стену из сериала «Игра престолов» — оборонительное сооружение, защищающее земли к югу от него.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



