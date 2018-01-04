Стена из «Игры престолов» появилась между Россией и Китаем

Видео: CCTV+ / YouTube

Стена из снега и льда высотой около 20 метров возникла на озере Ханка в китайской провинции Хэйлунцзян возле границы с Россией. Видео опубликовал телеканал CCTV на своей странице на YouTube.

Как сообщается, ограждение появилось из-за сильного ветра, который согнал куски льда разных размеров к восточному берегу озера. Его протяженность составляет несколько десятков километров.

«Она выглядит как Великая [Китайская] стена из льда», — сказал фотограф-любитель Ли Лэй, специально приехавший посмотреть на нее. Немецкое издание Focus отметило, что ограждение напоминает стену из сериала «Игра престолов» — оборонительное сооружение, защищающее земли к югу от него.

Глава метеорологической станции на озере Ханка Сюй Чжун отметил, что подобные природные сооружения — редкое явление. Для их образования нужны долговременные низкие температуры, сильный ветер и движение верхних слоев воды в озере.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!