Браконьера-рекордсмена поймали на границе с медвежьими лапами и головами лосей

Сотрудники ФСБ и МВД по Забайкальскому краю задержали местного жителя, у которого нашли около 500 медвежьих лап и 37 частей голов лосей для незаконного вывоза в Китай. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

Как отметили в пресс-службе, это самая крупная партия дериватов животных, изъятая за последние годы. Вывезти ее пытался житель Красночикойского района.

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«В салоне его личного автомобиля были обнаружены 468 медвежьих лап и 37 лицевых частей лосиных голов. Документов, подтверждающих законность добычи, у задержанного не оказалось. Предполагается, что изъятое предназначалось для перепродажи гражданам КНР и контрабандного вывоза в Китай», — пояснили там.

Дериваты общим весом более 800 килограммов были упакованы в мешки из синтетического материала. Чтобы добыть такое количество медвежьих лап и голов лосей, браконьеры должны были убить более 150 животных. В настоящее время решается вопрос о привлечении владельца изъятых предметов к уголовной ответственности по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных».

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