Африканские браконьеры доплыли до Сахалина и попали под пули

На Сахалине устроили погоню со стрельбой за судном, незаконно ловившим краба в российских водах под флагом Танзании, сообщили РИА Новости в региональном пограничном управлении ФСБ.

Нарушителей задержали. «На борту было обнаружено 17 тонн мороженной крабовой продукции и нажива», — отметили в ведомстве.

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Областной суд принял решение о конфискации судна, порт приписки которого — Занзибар. Компании-владельцу также грозит штраф в размере 2,7 миллиона рублей.

Танзанская компания, как предполагают следователи, существовала только на бумаге. А по факту судно использовала международная преступная группировка, и его уже задерживали в 2013 году. Тогда оно числилось в российском регистре под названием «Жонкиер» и было приписано к порту в Невельске. В 2016-м судно продали панамской кампании, после чего его след затерялся.

В январе в южной части Охотского моря у берегов Сахалина задержали судно Oyster под флагом Тоголезской Республики, нарушившее государственную границу России.