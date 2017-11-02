В амазонских джунглях обнаружили сбежавшую от пиратов семью американцев

В Бразилии обнаружили американскую семью, состоящую из четырех человек, которые подверглись нападению пиратов, однако сумели выбраться. Об этом сообщает новостной портал globo.com.

— O Globo Brasil (@OGloboPolitica) 01 ноября 2017, 23:18

Граждане США пропали в понедельник, 30 октября: пираты напали на паром, переправлявший туристов через Амазонку. Злоумышленники похитили вещи пассажиров, а самим путешественникам удалось сбежать от них.

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Сообщается, что по реке они плыли на доске для серфинга. Супругов и их двоих детей трех и семи лет обнаружили в среду, 1 ноября, жители деревни в штате Пара, куда они добрались накануне.

По словам очевидцев, американцы были напуганы и истощены. Однако врачи не обнаружили у них никаких травм, за исключением укусов насекомых.

Отец спасенной женщины рассказал, что семья покинула Калифорнию пять лет назад и все это время на машине путешествовала по разным странам Латинской Америки.

В полиции сообщили, что нападавшие были задержаны.