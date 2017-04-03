Пираты захватили индийское торговое судно у побережья Сомали

Сомалийские пираты захватили индийское торговое судно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывшего главу антипиратского ведомства автономного района Пунтленд.

«Мы получили информацию, что пираты из Сомали атаковали и захватили торговое индийское судно и сейчас оно следует по направлению к сомалийским берегам», — заявил Абдиризак Мухаммед Дирир.

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Другие подробности, в том числе название судна, численность и состав команды, а также обстоятельства захвата, пока не сообщаются.

Это второй захват судна в сомалийских водах за последние недели. 14 марта пираты атаковали танкер Aris 13, шедший под флагом Шри-Ланки. Они пытались отвести его в порт Калула, но были перехвачены морской полицией Пунтленда. После перестрелки начались переговоры, и в итоге пираты ушли, не взяв выкуп.

В течение предыдущих лет морские разбойники из Сомали, где идет гражданская война, почти парализовали судоходство в Аденском заливе. В 2011 году было зафиксировано 237 атак на торговые суда, убытки от их действий составили более семи миллиардов долларов. Однако в 2012 году после того, как международные силы начали постоянное патрулирование в этом районе, нападения прекратились.