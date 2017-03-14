Сомалийские пираты впервые за пять лет захватили торговое судно

Сомалийские пираты захватили торговое судно после пятилетнего перерыва. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, танкер Aris 13, шедший под флагом Шри-Ланки, вечером 13 марта сообщил, что за ним параллельным курсом следуют две небольшие лодки. Следующим утром он подал сигнал тревоги, после чего на нем был отключен маячок системы слежения. Судно изменило курс и направилось к берегам Сомали, держа курс на порт Калула, известный как одно из пиратских гнезд.

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Aris 13 — танкер грузоподъемностью 1,8 тысячи тонн. Компания-судовладелец — панамская Armi Shipping, оператор — Aurora Ship Management из ОАЭ. Экипаж судна — восемь человек.

Это первый захват грузового судна сомалийскими пиратами с 2012 года. В течение предыдущих лет морские разбойники из Сомали, где идет гражданская война, почти парализовали судоходство в Аденском заливе. В 2011 году было зафиксировано 237 атак на торговые суда, убытки от их действий составили более семи миллиардов долларов. Однако после того, как международные силы начали постоянное патрулирование в этом районе, нападения прекратились.