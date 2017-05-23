Сомалийские пираты захватили иранское рыболовецкое судно

Сомалийские пираты захватили иранский рыболовецкий траулер, чтобы использовать его в качестве плавучей базы для дальнейших нападений. Об этом сообщает Reuters.

«Они рассчитывают использовать корабль для атак на более крупные и ценные морские суда», — заявил Али Шир, мэр города Хаабо, расположенного в северном полуавтономном регионе страны Путленд.

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Нападение произошло 22 мая. О судьбе экипажа не сообщается.

3 апреля стало известно, что действующие в районе Африканского рога морские разбойники захватили индийское торговое судно. 14 марта пираты атаковали танкер Aris 13, шедший под флагом Шри-Ланки. Они пытались отвести его в порт Калула, но были перехвачены морской полицией Пунтленда. После перестрелки начались переговоры, и в итоге пираты ушли, не взяв выкуп.

Эта атака стала первым случаем нападения на грузовое судно с 2012 года. В течение предыдущих лет морские разбойники из Сомали, где идет гражданская война, почти парализовали судоходство в Аденском заливе. В 2011 году было зафиксировано 237 атак на торговые суда, убытки от их действий составили более семи миллиардов долларов. Однако после того, как международные силы начали постоянное патрулирование в этом районе, нападения прекратились.

